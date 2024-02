F1 : Un phénomène pour succéder à Hamilton ?

Arnaud De Kanel

Pour pallier au départ de Lewis Hamilton, Mercedes est dans l'obligation de réaliser un grand coup. Si pour l'instant les noms d'Esteban Ocon, Carlos Sainz Jr ou encore Mick Schumacher ont été évoqués, Christian Danner suggère à l'écurie allemande de rêver un peu plus grand. Selon l'ancien pilote, il faut tenter le coup pour trois phénomènes, quitte à se prendre un râteau : Lando Norris, Oscar Piastri et Max Verstappen.

Le remplacement de Lewis Hamilton sera l'une des réflexions principales chez Mercedes durant la saison à venir. Si George Russell possède un talent phénoménal, l'écurie allemande nous a toujours habitué à une forte concurrence entre ses deux coéquipiers. C'est pour cela que Christian Danner conseille de sonder Lando Norris, Oscar Piastri ainsi que Max Verstappen. Ça ne sera pas facile mais l'ancien pilote estime que Mercedes n'a rien à perdre.

F1 : Ocon pour remplacer Hamilton, Alpine répond https://t.co/N41BT7r3fD pic.twitter.com/vEFl58Onhe — le10sport (@le10sport) February 15, 2024

«Max serait bien sûr la meilleure solution possible»

« Chaque nom doit être discuté. Il ne doit y avoir aucun obstacle juridique ou financier, et il en va de même pour les contrats. Chaque pilote qui est au niveau pour être dans une Mercedes doit être une piste à explorer. C’est pourquoi ils doivent aussi penser à Max (Verstappen). Max serait bien sûr la meilleure solution possible mais Piastri et Norris seraient également tous deux parmi les meilleurs successeurs possibles de Lewis. Tous deux ont tout ce dont ils ont besoin pour remporter plusieurs titres de champion du monde s’ils ont la bonne voiture. Mais, après deux ans de crise, Mercedes doit maintenant prouver qu’elle peut encore réussir. Personne ne va s’engager sans voir ce que vaut la W15 », a déclaré l'Allemand dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Danner voit une véritable opportunité pour Mercedes d'aller chercher un grand nom pour s'assurer un futur radieux.

«Ils peuvent désormais discuter pendant des mois du choix du successeur»