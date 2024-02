F1 : Victime d’Hamilton, il prévient Ferrari

Jean de Teyssière

Depuis l'annonce de l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025, Carlos Sainz sait qu'il sera la victime de cette arrivée. L'Espagnol semble d'ailleurs plutôt bien le vivre et celui qui est sous contrat avec l'écurie italienne jusqu'à la fin de l'année a annonçait que ce départ ne l'empêcherait pas de rester collectif et de se battre pour gagner le plus de courses possible.

En 2025, Lewis Hamilton pilotera donc avec Charles Leclerc chez Ferrari. Le septuple champion du monde va quitter Mercedes, quasiment douze ans après l'avoir rejoint, en 2013. La victime de cette arrivée se nomme Carlos Sainz et le pilote espagnol, seul pilote hors Red Bull à avoir gagné une course l'année dernière,

«La soif de devenir champion ne change pas simplement à cause de ce qui se passe en 2025»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Carlos Sainz évoque son état d'esprit à l'approche de sa dernière année avec Ferrari : « La pression que je mettrai sur moi-même, sur l’équipe, mes ingénieurs et toutes les personnes impliquées, sera exactement la même. La soif de gagner des courses, la soif de devenir champion ne change pas simplement à cause de ce qui se passe en 2025. Nous avons tous le même objectif. Nous avons tous les mêmes ambitions cette année. Et le fait que je ne serai pas pilote de la Scuderia Ferrari en 2025 ne signifie pas que nous ne voulons pas devenir champions ensemble cette année ou gagner des courses cette année. Donc je pense que ce sera exactement la même chose. Au contraire, je peux me concentrer encore plus sur mes connaissances du présent, puis me concentrer davantage sur les choses course après course, en m’assurant d’avoir la meilleure voiture possible et en me sentant bien et en n’ayant pas à me concentrer autant sur le développement et pour le futur. »

«J’aiderai certainement Charles s’il le faut»