F1 : Gasly se lâche sur le transfert choc

Arnaud De Kanel

Le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari a secoué le paddock. Cette annonce a fait l'effet d'une surprise pour certains, moins pour d'autres comme Pierre Gasly. Le pilote Alpine avait été mis au courant des discussions entre l'écurie italienne et le pilote britannique et il s'attendait à ce qu'elles aboutissent.

Lewis Hamilton rejoindra Ferrari à l'issue de la saison. Il s'agit du transfert du siècle en Formule 1 car le pilote le plus titré de l'histoire va rejoindre l'écurie la plus titrée. Et si cela a pu surprendre, visiblement, certains étaient bien informés. C'est le cas de Pierre Gasly, qui savait que les deux parties discutaient.



F1 : Ecarté par Hamilton, il annonce la couleur pour son avenir https://t.co/FNAf5IHpkd pic.twitter.com/FgYY4h6bcC — le10sport (@le10sport) February 14, 2024

«C’était soit maintenant, soit jamais»

« J’étais au courant de discussions avec Ferrari. En fin de compte, Lewis arrive à la fin de sa carrière, alors c’était soit maintenant, soit jamais… Je pense que le transfert a été gardé secret pendant assez longtemps. Je lui souhaite le meilleur, à Lewis. Évidemment, il a passé beaucoup de temps chez Mercedes, mais oui, j’étais au courant de certains pourparlers. C’est assez excitant avec le marché des pilotes. Mais je pense qu’en fin de compte, pour le sport, c’est le pilote le plus performant de tous les temps qui rejoint un nouveau projet, un nouveau défi. Je suis sûr que tout le monde suivra cela de très près », a déclaré Pierre Gasly dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il reconnait également que ça ne doit pas être évident pour Carlos Sainz.

«Carlos se retrouve dans une situation plus délicate»