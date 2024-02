F1 : Hamilton chez Ferrari, une injustice ? Il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'occasion de la présentation de la SF-24, Frédéric Vasseur a évidemment longuement été interrogé sur l'arrivée de Lewis Hamilton en 2025. Le patron de la Scuderia Ferrari a notamment démenti que son choix soit une injustice pour Carlos Sainz, poussé au départ par la signature du septuple champion du monde.

Sans surprise, la présentation de SF-24 a été reléguée au second plan ce mardi. Même si les premières images de la monoplace de Ferrari est toujours un évènement, la signature de Lewis Hamilton a pris le dessus. Le Britannique ne débarquera qu'en 2025, mais évidemment, tout le monde ne parle que du septuple champion du monde. Par conséquent, Frédéric Vasseur a longuement été interrogé sur l'arrivée du pilote britannique. Il lui a même été demandé s'il s'agissait d'une injustice vis-à-vis de Carlos Sainz, qui sera poussé au départ par Lewis Hamilton.

«Injuste ? Je ne sais pas si injuste est le bon mot»

« Injuste ? Je ne sais pas si injuste est le bon mot. Lewis doit être pris en compte dans tous les cas, il est le pilote avec le meilleur palmarès et ça n’a aucun lien avec Carlos. Je pense que pour l’équipe, l’opportunité d’avoir Lewis est quelque chose que vous devez considérer dans tous les cas. C’est le gars avec la plus grande expérience et c’est une énorme opportunité pour nous. Cela n’a rien à voir avec Carlos. Carlos a fait un excellent travail l’année dernière. Je suis sûr qu’il fera un excellent travail l’année à venir. Il est très concentré, nous avons eu une très bonne relation personnelle. Mais c’est comme ça et nous devons nous concentrer sur l’avenir », assure le patron de l'écurie italienne dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant de poursuivre.

«Dire à Sainz que l’équipe avait décidé de le remplacer n’a pas été la décision la plus simple de ma vie»