F1 - Leclerc : Leclerc révèle un secret sur l'arrivée d'Hamilton

A l'occasion de la présentation la SF-24, Charles Leclerc a bien évidemment été interrogé sur son futur coéquipier, un certain Lewis Hamilton. Conscient de l'engouement suscité par l'arrivée du septuple champion du monde, le Monégasque révèle qu'il était au courant des discussions entre Ferrari et Hamilton, avant de prolonger son contrat avec la Scuderia.

Il fallait s'y attendre. La présentation de la SF-24, la nouvelle monoplace de Ferrari pour la saison 2024, a bien évidemment été l'objet de nombreuses interrogations au sujet de Lewis Hamilton. Le septuple Champion du monde va effectivement se vêtir de Rouge pour la saison prochaine. L'annonce a fait l'effet d'une bombe tant elle a été soudaine. Et pourtant, Charles Leclerc révèle qu'il était au courant des discussions entre Ferrari et Lewis Hamilton avant même de signer sa prolongation de contrat.

«Nous avons eu des discussions avec Lewis»

« Oui, nous avons eu des discussions avec Lewis, mais surtout après, lorsque tout a été annoncé et officiel. Nous nous sommes envoyés des SMS, bien sûr. Lewis est un grand champion avec beaucoup d’expérience et beaucoup de succès. C’est toujours intéressant d’avoir un nouveau coéquipier car on apprend différentes façons de travailler ou de conduire. D’autant plus que mon nouveau coéquipier est septuple champion du monde. C’est toujours intéressant d’avoir un nouveau coéquipier car on apprend différentes façons de travailler ou de conduire. D’autant plus que mon nouveau coéquipier est septuple champion du monde », révèle le Monégasque dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant de poursuivre.

Leclerc savait depuis longtemps pour Hamilton