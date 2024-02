F1 : Ocon pour remplacer Hamilton, Alpine répond

Arnaud De Kanel

Avec le départ de Lewis Hamilton de chez Mercedes, les écuries doivent se montrer vigilantes pour conserveurs leurs pilotes. En effet, le baquet que laissera vacant le septuple champion du monde à l'issue de la saison en intéresse plus d'un et Esteban Ocon en fait certainement partie. La menace est d'autant plus grande pour Alpine car Mercedes gère encore la carrière du Français. Bruno Famin botte en touche pour le moment.

La silly season s'annonce enflammée. L'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari va redistribuer toutes les cartes et tout le monde se demande quel sera son remplaçant chez Mercedes. Esteban Ocon pourrait bien le devenir, lui qui est encore en lien avec l'écurie allemande. Bruno Famin n'a pas voulu s'éterniser sur le sujet.

F1 : «Mieux que Netflix», Red Bull se lâche sur le départ d’Hamilton https://t.co/ftMmuR2jJt pic.twitter.com/sO70hcPqfa — le10sport (@le10sport) February 15, 2024

«Nous en reparlerons plus tard»

« Ocon chez Mercedes ? Je ne sais pas s’il a une opportunité potentielle, demandez à Toto ! Je ne sais pas s’il est sur la liste, pour être honnête, voyons voir. Nous en reparlerons plus tard », a déclaré le directeur d'Alpine. Bruno Famin s'attend tout de même à ce que les prochaines semaines soient mouvementées. Il promet également d'étudier le marché.

«Le dossier va revenir inévitablement ces prochaines semaines»