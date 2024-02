F1 : Hamilton chez Ferrari, un mystère est dévoilé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'annonce de Lewis Hamilton n'en finit plus d'être commentée. Et pour cause, le pilote britannique a décidé de rejoindre Ferrari en 2025, ce qui représente évidemment l'un des plus importants transferts de l'histoire de la F1. Ancien patron de Mercedes F1 et Mercedes Motorsport, Norbert Haug reconnaît même que les motivations d'Hamilton sont un mystère.

Tout le monde attend déjà avec impatience les premières images de Lewis Hamilton en rouge dans la Ferrari. Mais il faudra attendre encore un an puisque l'arrivée du septuple champion du monde à Maranello n'est pas prévue avant 2025. Pour patienter, les débats seront très nombreux. Norbert Haug, ancien patron de Mercedes F1 et Mercedes Motorsport, qui connaît donc parfaitement Lewis Hamilton, s'interroge sur le choix du pilote britannique.

🏎️ En marge de la présentation du dispositif de @CanalplusF1 pour la saison 2024 de F1, @Julien_FEBREAU m’a accordé quelques mots. Premier extrait de notre échange : La succession d’Hamilton chez Mercedes.📝⬇️ @le10sport https://t.co/wN9ef2GLnS — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) February 8, 2024

«C’est un mystère»

« Si j’avais parié sur une chose, sur un partenariat en Formule 1 qui durerait pour toujours, cela aurait été Lewis Hamilton et Mercedes. J’ai été complètement époustouflé. J’aurais juré que cela resterait ainsi pour toujours. Et qu’il resterait après avoir fini de conduire en tant qu’ambassadeur de la marque ou autre », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant d'être relancé sur les raisons du choix de Lewis Hamilton : « C’est un mystère. Très peu de gens le savent probablement. Toto Wolff le sait ou le saura ».

«La F1 demande beaucoup plus d’efforts à 40 ans qu’à 20 ans»