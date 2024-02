F1 : Victime de Lewis Hamilton, il sort du silence !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Principal victime de l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari, Carlos Sainz s'est prononcé pour la première fois sur la bombe qui agite le paddock. Le pilote espagnol reconnaît que lui aussi a été surpris de l'annonce concernant le septuple champion du monde, mais se projette déjà sur sa dernière saison avec la Scuderia.

Tout fan de Formule 1 attend déjà avec impatience 2025 pour voir Lewis Hamilton avec sa combinaison rouge dans la Ferrari. Néanmoins, cette annonce a également fait une énorme victime à savoir Carlos Sainz, qui a donc bien compris qu'il allait prendre part à sa dernière saison avec la Scuderia . Le pilote espagnol, dont le contrat s'achève en à l'issue de l'année, a d'abord vu son coéquipier Charles Leclerc prolonger sur le long terme, avoir donc de devoir encaisser la signature de Lewis Hamilton. D'ailleurs, Carlos Sainz reconnaît avoir été très surpris par l'annonce de l'arrivée du septuple champion du monde.

Sainz très surpris par l'annonce d'Hamilton

« Je pense évidemment que cette nouvelle est un peu une surprise, pour tout le monde dans le monde de la Formule 1. Je pense que tout le monde a été surpris, d’une certaine manière, par ce qui s’est passé. De mon côté, vous pouvez évidemment comprendre que j’ai appris la nouvelle un peu plus tôt que quiconque, mais c’est vrai alors j’ai dit quelques semaines pour réfléchir, quelques semaines pour préparer, et quelques semaines pour aussi me préparer pour le lancement de la voiture, pour la première course de la saison, cela vous laisse donc un peu de temps pour la digérer, tirer vos propres conclusions et vous concentrer sur la saison 2024 qui s’annonce. Mais le fait que cela ait été une surprise pour le monde entier de la Formule 1, cela l’était évidemment aussi pour moi », confie le pilote espagnol dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant de poursuivre.

«Je veux juste commencer et me concentrer sur 2024»