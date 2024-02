F1 - Mercedes : Il annonce le remplaçant d'Hamilton

Jean de Teyssière

Le temps de la surprise est dépassé, place maintenant à la réaction. Mercedes verra son pilote star, Lewis Hamilton, courir pour Ferrari la saison prochaine. Ainsi, il doit désormais lui trouver son remplaçant. De nombreux pilotes pourraient être tentés par l'aventure et certains peuvent même y croire, comme Mick Schumacher, pilote réserve de Mercedes. Pour son oncle et ancien pilote, Ralf Schumacher, il peut totalement croire en ses chances de récupérer le baquet de Lewis Hamilton.

Mick Schumacher n'a plus piloté depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi en 2022, c'était avec Haas. Depuis, il a rejoint Mercedes en tant que pilote réserve et le fils de Michael Schumacher attend son heure. Une heure qui pourrait rapidement arriver pour le pilote, qui fêtera ses 25 ans cette année.

«Lewis veut vraiment gagner et je pense qu'il a perdu un peu de confiance»

Dans des propos accordés à Sky Sports Allemagne , le frère de Michael Schumacher et ancien pilote de Formule 1, Ralf, évoque le départ de Lewis Hamilton de Mercedes : « C'était surprenant au début, mais ensuite compréhensible. Lewis veut vraiment gagner et je pense qu'il a perdu un peu de confiance dans l'équipe et la structure de Mercedes au cours des deux dernières années. Ces deux saisons ont été difficiles. Il ne faut pas non plus sous-estimer le fait que le lien avec Frédéric Vasseur remonte à très loin et très connu et je suis sûr qu'il lui a promis tout ce qu'il voulait. »

«Mick serait certainement l'une des meilleures options parmi les jeunes»