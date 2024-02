F1 : Victime d’Hamilton, un pilote est en pleine galère

Arnaud De Kanel

L'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari fait une grosse victime : Carlos Sainz. Le pilote espagnol, souvent critiqué mais pourtant loin d'être ridicule dans son duel avec Charles Leclerc, doit donc se trouver un nouveau challenge pour 2025. Il devra également trouver la motivation pour briller cette saison, tout en sachant qu'il quittera La Scuderia. Une situation loin d'être évidente.

Lewis Hamilton chez Ferrari, c'est fait ! Le pilote britannique rejoindra La Scuderia en 2025 où il remplacera Carlos Sainz. Unique vainqueur d'un Grand Prix hors pilotes Red Bull en 2023, le pilote espagnol est donc poussé vers la sortie, lui qui voulait absolument que son avenir soit réglé avant le début de la saison. Il y voit un peu plus clair, même s'il doit désormais se trouver une nouvelle écurie.



«Nous travaillons déjà sur l'avenir»

La nouvelle ne l'a pas surpris. Carlos Sainz s'attendait à ce que Ferrari ne lui renouvelle pas sa confiance comme il l'a expliqué au micro de Sky Italia . « Je suis calme, nous travaillons déjà sur l'avenir. Mais nous savons que nous avons une saison très importante devant nous. Ce sera ma dernière année chez Ferrari, donc je veux faire du mieux que je peux. C'est sûr que ce n'est pas la meilleure des sensations pour commencer la saison, mais lorsque j'enfilerai mon casque à Bahreïn et que je prendrai la piste, le seul sentiment qui me traversera sera celui de la volonté de redoubler d'efforts, en visant aussi la victoire au championnat. Je n'étais pas déçu. En vivant les choses de l'intérieur chez Ferrari, je savais déjà plusieurs choses et je m'étais préparé avec l'équipe aux changements à venir, même si je ne veux pas penser à autre chose qu'à donner le meilleur de moi-même cette saison pour Ferrari . » Sa présence sur le paddock en 2025 est loin d'être compromise.

Quel avenir pour Sainz ?