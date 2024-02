F1 - Ferrari : Leclerc-Hamilton, le duel déjà lancé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'attente va être longue jusqu'en 2025 et attendant de voir Lewis Hamilton revêtir la combinaison rouge de Ferrari. La cohabitation avec Charles Leclerc est également très attendue. Les deux pilotes ont en effet la même ambition, à savoir ramener un titre à Maranello. Par conséquent, bien que leur relation soit pour l'instant basée sur un respect mutuel, Julien Fébreau, qui s'est confié pour le10sport.com, prévient qu'entre Hamilton et Leclerc, Frédéric Vasseur va devoir gérer les deux pilotes.

La saison 2024 va peut-être être assez longue. Et pour cause, tout le monde n'attend qu'une seule chose à savoir découvrir la première image de Lewis Hamilton avec la combinaison rouge de Ferrari. Le Britannique rejoindra effectivement la Scuderia en 2025 où il remplacera Carlos Sainz. Par conséquent, le septuple champion du monde fera une équipe avec Charles Leclerc. Une cohabitation qui s'annonce explosive entre l'un des meilleurs pilotes de l'Histoire et le Monégasque, qui est chez lui chez Ferrari. Pour le10sport.com , Julien Fébreau annonce donc ce futur duel qui s'annonce déjà brûlant.

«C'est une situation où vous une méga-star et une star dans la même écurie et il va falloir les faire cohabiter»

La première question qui se pose concerne évidemment la hiérarchie entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc chez Ferrari. « Déjà, il faut bien rappeler que contractuellement, il ne peut y avoir de numéro 1 et de numéro 2. Légalement, ce n'est pas possible, tous les contrats des pilotes avec les écuries passent devant un board, le bureau de vérification des contrats. Et il ne peut pas être écrit qu'un pilote a un statut de numéro 1 et l'autre numéro 2 », nous confie le journaliste de Canal+ avant de rappeler que c'est Frédéric Vasseur qui va devoir gérer cette cohabitation. Et c'est peut-être la meilleure chose qui puisse arriver à Ferrari puisque le dirigeant français connaît parfaitement ses deux pilotes. « La deuxième chose, c'est l'approche de Frédéric Vasseur. C'est quand même très intéressant parce qu'on pouvait dire que Charles Leclerc est un pilote de Frédéric Vasseur, mais c'est également le cas de Lewis Hamilton. Vasseur est devenu champion de F3 et de GP2 avec Hamilton. Donc il se retrouve avec deux pilotes qu'il a formés. Donc c'est une situation très intéressante », ajoute Julien Fébreau, convaincu que le patron de Ferrari ne fera donc pas de préférence entre ses deux pilotes : « Et donc je serai surpris que Fred Vasseur change de discours à savoir "tant que nos pilotes ont une chance, on les laisse se battre". Mais si à un moment l'un des deux n'est plus en mesure de jouer le titre, on lui demandera de se mettre au service de son équipe et de son coéquipier. Ils ont l'intelligence pour le faire. C'est une situation où vous avez deux stars, une méga-star et une star dans la même écurie et il va falloir les faire cohabiter. Mais ils ont un patron qui va avoir un rôle très important dans la gestion des deux pilotes . »

🏎️ En marge de la présentation du dispositif de @CanalplusF1 pour la saison 2024 de F1, @Julien_FEBREAU m’a accordé quelques mots. Premier extrait de notre échange : La succession d’Hamilton chez Mercedes.📝⬇️ @le10sport https://t.co/wN9ef2GLnS — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) February 8, 2024

«Il y a donc beaucoup de respect, maintenant attention»

Par conséquent, cela s'annonce très animé entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton, mais Julien Fébreau nous assure que pour l'instant, leurs relations sont bonnes. « Elles sont bonnes, il y a beaucoup de respect entre eux », révèle le journaliste de Canal+ avant de raconter une anecdote entre les deux futurs coéquipiers : « Je me souviendrai toujours que, il y a quelques années, quand Charles est passé tout proche de remporter sa première victoire à Bahreïn et que c'est finalement Lewis qui l'a emporté, il y a eu une vraie compassion de Lewis à l'arrivée en lui disant "ne t'inquiète pas, tu vas en gagner". Il y a donc beaucoup de respect ». Néanmoins, Julien Fébreau prévient également que compte tenu des enjeux, ça peut chauffer au sein de la Scuderia . « Maintenant attention, ils sont fait du même bois, ils veulent l'un et l'autre se battre. Evidemment pour Charles Leclerc, battre Lewis Hamilton ce serait une référence incroyable. Mais Charles est chez lui chez Ferrari alors qu'Hamilton sera un nouveau venu en 2025 ». Malgré tout, la vraie bataille pourrait débuter en 2026. « Je pense que le timing n'est pas anodin. 2025 c'est l'année qui précédera le changement de réglementation en 2026 donc c'est une année qu'Hamilton va vraiment mettre à profit pour vraiment rentrer dans l'esprit Maranello, se faire à ce qu'est Ferrari et bien connaître tout le monde. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui a besoin de parler avec beaucoup de personnes. 2025 va vraiment lui servir à ça. Et je ne serai pas surpris que son objectif soir de miser sur le changement de réglementation en 2026 et essayer d'obtenir un titre avec Ferrari », prévient Julien Fébreau pour le10sport.com .

«Leclerc veut battre Lewis Hamilton»