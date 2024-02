F1 - Ferrari : Coup de tonnerre, Leclerc en grand danger ?

Arnaud De Kanel

Le séisme est confirmé. Lewis Hamilton quittera bel et bien Mercedes et George Russell à l'issue de la saison pour rejoindre Ferrari à compter de la saison 2025 où il fera équipe avec Charles Leclerc. Une nouvelle qui ne fait pas les affaires du pilote monégasque qui pensait être leader de La Scuderia pour les années à venir mais qui va devoir se frotter à l'un des plus redoutables coéquipiers qui puissent être.

Coup de tonnerre en Formule 1 ! Alors qu'il avait récemment prolongé d'une saison avec Mercedes, Lewis Hamilton va rejoindre Ferrari en 2025. Voilà qui ne devrait pas ravir Charles Leclerc qui a prolongé pour plusieurs saisons et qui pensait certainement avoir les cartes en mains pour aller chercher son premier titre. Avec Hamilton, ça risque de se compliquer.



F1 - Ferrari : Viré à cause d'Hamilton, il avait tout prévu https://t.co/pwlAz4iEpO pic.twitter.com/Ry0Wq1R8GN — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

Le clan Leclerc sous le choc ?

Cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans le paddock et elle ne serait pas du goût de l'entourage de Charles Leclerc qui serait « choqué et déçu » d'après les informations du Corriere dello Sport . En effet, Ferrari n'aurait pas prévenu le Monégasque en amont alors qu'il venait de rempiler pour plusieurs années. Hamilton ne vient pas dans l'idée d'être dans l'ombre de Leclerc puisqu'il vise toujours un huitième titre et il n'est pas du genre à se laisser marcher dessus, Fernando Alonso et Nico Rosberg peuvent en attester. Ralf Schumacher en est certain : Hamilton voudra être le numéro un chez Ferrari.

Hamilton va bousculer la hiérarchie