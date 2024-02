F1 - Ferrari : Hamilton débarque, il jubile pour Leclerc !

Benjamin Labrousse

Ce jeudi, la nouvelle a fait l’effet d’une bombe. Lewis Hamilton, septuple champion du monde, s’est engagé en faveur de Ferrari à partir de 2025. Un gros coup dur pour Mercedes, mais une très bonne nouvelle pour la Scuderia, et surtout pour Charles Leclerc selon l’ancien pilote français Jean Alesi.

Lewis Hamilton va donc très probablement terminer sa fabuleuse carrière en rouge. Le pilote de 39 ans s’est engagé en faveur de Ferrari à partir de 2025, et ce dans le cadre d’un contrat pluriannuel. Annoncée ce jeudi, l’officialisation du transfert d’Hamilton vers la Scuderia a directement provoqué l’annonce du départ de Carlos Sainz cette même année. Lewis Hamilton et Charles Leclerc seront donc partenaires l’année prochaine.

F1 : Hamilton déballe tout après son transfert historique ! https://t.co/o0HYTFJqSc pic.twitter.com/qnGRb2WZhQ — le10sport (@le10sport) February 3, 2024

«C’est mieux d’avoir dans le garage d’à côté une tête couronnée»

Pour l’ancien pilote Ferrari Jean Alesi, cette arrivée de « King Lewis » au sein de l’écurie italienne est une aubaine pour Charles Leclerc : « Très bonne nouvelle ! Charles, c’est le panache, la vitesse pure, le talent, la jeunesse » , a confié le Français pour Nice-Matin , dans des propos relayés par F1Only . « Compte tenu de son jeune âge, justement, il lui manquait jusque-là un peu de poids dans les discussions avec l’état-major, les ingénieurs. En 2025, un septuple champion du monde va débarquer. Un gars qui pourra taper du poing sur la table, influer sur les décisions. Quand on a l’ambition de coiffer la couronne suprême, croyez-moi, c’est mieux d’avoir dans le garage d’à côté une tête couronnée qui vous donne du fil à retordre et, en même temps, qui va aider l’équipe à progresser plus vite » .

«Lewis constitue la première pierre de l’édifice»