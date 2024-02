F1 - Ferrari : Hamilton débarque, Leclerc hallucine en privé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la saison 2024 n’a pas encore démarré, un transfert secoue déjà le monde de la Formule 1 pour 2025, celui de Lewis Hamilton qui prendra la direction de Ferrari après une ultime saison à Mercedes. Un énorme coup réalisé par la Scuderia qui n’aurait pas du tout fait sourire Charles Leclerc et son entourage.

Lewis Hamilton réalisera l’année prochaine un « rêve d’enfant », et pas n’importe lequel : celui de conduire une Ferrari en Formule 1. L’annonce a eu l’effet d’une bombe jeudi dernier alors que la saison 2024 n’a pas encore démarré. Celle-ci marquera ainsi la fin de la collaboration entre Lewis Hamilton et Mercedes. « Je me sens incroyablement chanceux, après avoir réalisé avec Mercedes des choses dont je ne pouvais que rêver quand j'étais enfant, d'avoir maintenant la chance de réaliser un autre rêve d'enfant : conduire avec le rouge de Ferrari », s’est réjoui le Britannique. Du côté de Charles Leclerc, la joie serait beaucoup plus mesurée.

Le clan Charles Leclerc ne comprendrait pas Ferrari

Alors qu’il vient de prolonger son contrat avec Ferrari, Charles Leclerc l’aurait amer après l’annonce de l’arrivée de Lewis Hamilton en 2025. Selon le Corriere dello Sport , le Monégasque et son entourage sont « choqués et déçus » par la décision de la Scuedaria, qui n’aurait pas informé le clan Leclerc de ses projets au moment de boucler la prolongation du Monégasque. Ce dernier a désormais une année pour se préparer avant d’entrer en concurrence avec le septuple champion du monde.

« Lewis Hamilton essaiera d’obtenir le statut de numéro 1 »