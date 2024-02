F1 : Hamilton, Ferrari… Une opportunité de rêve pour Ocon ?

Arnaud De Kanel

Lewis Hamilton quittera Mercedes à la fin de la saison pour rejoindre Ferrari. L'écurie allemande devra donc trouver un nouveau coéquipier à George Russell et plusieurs noms circulent déjà. Une opportunité en or pourrait s'offrir à Esteban Ocon, lui qui sera en fin de contrat avec Alpine et qui est très proche de Mercedes puisque les Flèches d'Argent gèrent sa carrière.

Les places sont chères en Formule 1 et l'une des plus prestigieuses se libérera en fin de saison En effet, Lewis Hamilton va quitter Mercedes pour rejoindre Ferrari et le nom de son remplaçant n'a toujours pas été communiqué puisque l'écurie allemande se donne un temps de réflexion pour faire le meilleur choix possible. Alex Albon, Fernando Alonso et Carlos Sainz seraient des profils étudiés, tout comme celui d'Esteban Ocon. En difficulté chez Alpine, le Français pourrait profiter du départ surprise d'Hamilton pour récupérer l'un des baquets les plus convoités du paddock.



«Nous continuons à gérer sa carrière»

Mercedes est d'ailleurs très proche d'Esteban Ocon puisqu'elle gère la carrière du pilote. « Il est toujours très lié à nous. C’est un pilote Alpine, et il est totalement engagé avec Alpine, mais nous continuons à gérer sa carrière. Il n’y a que 20 places en Formule 1, et nous collaborons tous dans l’intérêt du sport. Dans notre cas, nous avons de très bonnes relations avec Alpine et avec d’autres. Nous essayons toujours de trouver la meilleure solution pour travailler ensemble dans l’intérêt de l’équipe et du pilote », a déclaré Gwen Lagrue, le responsable du développement des jeunes pilotes de Mercedes F1. Esteban Ocon connait déjà la maison puisqu'il était réserviste en 2019.

«Chez Mercedes, nous avons réussi à lui trouver une place»