F1 - Hamilton - Leclerc : Ça va chauffer chez Ferrari !

Le coup de tonnerre a été confirmé, Lewis Hamilton sera bien au volant d’une Ferrari au début de la saison 2025, au côté de Charles Leclerc qui a prolongé son contrat la semaine dernière. Aux yeux de Ralf Schumacher, les deux pilotes vont se livrer une grosse bataille au sein de la Scuderia pour obtenir le statut de numéro 1.

C’est une grosse bombe qui a été lâchée par Ferrari la semaine dernière. Alors que les rumeurs devenaient insistantes, Lewis Hamilton va bien quitter Mercedes au terme de la saison 2024 pour rejoindre Ferrari. « Un rêve d’enfant » pour le Britannique, qui va donc laisser une écurie qu’il représente depuis 2013. « Le moment est venu d’opérer un changement et de relever un nouveau défi , s’est justifié Lewis Hamilton dans un message publié sur ses réseaux sociaux. Une dernière saison chez les Flèches d’Argent attend désormais l’ancien champion du monde, avant une grosse bataille avec Charles Leclerc.

« Il essaiera d’obtenir le statut de numéro 1 »

Ralf Schumacher estime en effet que Lewis Hamilton fera le maximum pour obtenir le statut de numéro 1 au sein de sa nouvelle équipe. « Quand Hamilton sera chez Ferrari, il essaiera d’obtenir le statut de numéro 1, mais je pense qu’il devra se battre pour cela à cause de la gestion de Leclerc », explique-t-il à Sky Deutschland , dans des propos relayés Nextgen-Auto. Ferrari a déjà fait cela auparavant avec le statut de numéro 1 et cela n’a pas été bien perçu par tout le monde. Ce qui est plus important, c’est de savoir ce que veulent les pilotes. Lewis a besoin d’une voiture stable, tandis que Charles peut gérer une voiture nerveuse. »

« C’est une année très difficile pour Ferrari et Mercedes »