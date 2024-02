F1 - Ferrari : Hamilton vise déjà un exploit historique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est le transfert de l'année. Lewis Hamilton a annoncé qu'il quitterait Ferrari à la fin de cette saison pour rejoindre la Scuderia Ferrari. Le septuple champion du monde de Formule 1 deviendra le onzième britannique à porter les couleurs de l'écurie italienne. Ses prédécesseurs ont connu des fortunes diverses. Si certains ont marqué l'histoire de l'équipe, d'autres sont tombés dans l'anonymat.

Tous les regards seront posés sur Lewis Hamilton cette saison. Le septuple champion du monde de Formule 1 a pris la décision de quitter Mercedes, qu'il avait rejoint en 2013, pour rejoindre la Scuderia Ferrari à partir de la saison 2025. « Je me sens incroyablement chanceux, après avoir réalisé avec Mercedes des choses dont je ne pouvais que rêver quand j’étais enfant, d’avoir maintenant la chance de réaliser un autre rêve d’enfant : conduire en rouge Ferrari (…) Merci à tous ceux qui ont fait ce voyage avec moi, vous m’avez tous soutenu alors que je poursuis mes rêves et j’espère pouvoir continuer à vous rendre fier. Comme toujours, je vous envoie mon amour et mon énergie positive » a confié le pilote britannique. Il sera associé à Charles Leclerc, qui a récemment prolongé son contrat avec la Scuderia. Hamilton deviendra le onzième Britannique à porter la combinaison rouge.

Les Britanniques se sont succédés chez Ferrari

Le premier pilote à avoir pilote une monoplace Ferrari fût Peter Whithead en 1950. Mais c'est bien Mike Hawthorn, qui deviendra le premier pilote britannique à remporter un titre de champion du monde sous les couleurs de la Scuderia Ferrari (1953). Il sera ensuite suivi de John Surtees en 1964. Depuis, aucun représentant de la couronne n'est monté sur la plus haute marche du podium. Peter Collins aurait pu prétendre à la victoire, mais son destin s'est tragiquement brisé lors du Grand Prix d'Allemagne en 1958. Un an plus tard, Toni Brooks fût en bonne position pour mettre la main sur ce titre de champion du monde, mais il laissa à Jack Brabham la victoire après une erreur grossière lors de l'ultime course.

Hamilton va tenter de succéder à Surtees

La marche est donc haute pour Lewis Hamilton, qui pourrait, en cas de victoire finale, mettre fin à une disette de 18 ans. En effet, la Scuderia Ferrari n'a plus remporté de titre de champion du monde depuis celui obtenu par Kimi Räikkönen en 2007. Il pourrait devenir, par la même occasion, le premier britannique à offrir le sacre à l'écurie depuis Surtees en 1964. Septuple champion du monde de F1, Lewis Hamilton pourrait empiler les records dans les années à venir.