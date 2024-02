F1 : Hamilton plante Mercedes, Grosjean valide

Jean de Teyssière

C'est un véritable tremblement de terre qui a secoué le monde la Formule 1 ce jeudi. Lewis Hamilton roulera pour Mercedes pour la dernière fois de sa carrière cette année, avant de s'envoler en Italie, pour rejoindre Ferrari. Une décision qui a pris de court de nombreuses personnes, y compris chez Mercedes mais que Romain Grosjean, l'ancien pilote chez Haas, valide.

La nouvelle est tombée. Lewis Hamilton, pilote pour Mercedes depuis plus de dix ans, rejoindra les rangs de Ferrari la saison prochaine. Un choix qui a de quoi surprendre même si Lewis Hamilton a toujours été un homme de défis. Peut-etre que c'est d'ailleurs pour rendre ses lettres de noblesse à Ferrari qu'il a accepté un tel changement à 40 ans.

«Lewis va chez Ferrari, j’ai été aussi surpris que beaucoup d’entre vous»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Romain Grosjean, désormais pilote en Indy Car et consultant pour Canal + , évoque cette bombe qui a secoué le monde de la Formule 1 : « Lewis va chez Ferrari, j’ai été aussi surpris que beaucoup d’entre vous, et je vais être honnête, je ne m’attendais pas à ce que Lewis quitte Mercedes un jour. Il y a une très bonne ambiance là-bas, mais rappelez vous de 2012, Lewis est un homme de défis, et en 2012 il est passé de McLaren à Mercedes. Tout le monde a été surpris, surtout en sachant qu’il avait grandi avec McLaren, qu’il était le protégé de Ron Dennis depuis longtemps, et que McLaren avait beaucoup de succès à l’époque, alors que Mercedes avait un peu plus de mal au début de la saison 2013 . »

«Lewis n’a pas peur des défis, Charles Leclerc va être une très bonne référence pour lui»