F1 : Alcool, foot, muscu… Verstappen se lâche sur son quotidien

Jean de Teyssière

Loin de tous les remous entre Ferrari et Mercedes liés au départ de Lewis Hamilton pour l'écurie italienne, Max Verstappen poursuit sa présaison et doit espérer réussir à vivre une saison aussi folle qu'en 2023, au cours de laquelle il a remporté 19 courses sur 22. En attendant, il s'est livré à quelques confidences, notamment sur son animosité de la salle de sport, l'impossibilité pour lui de jouer au football ou encore de s'accorder quelques moments de détentes par moment.

En 2021, 2022 et 2023, Max Verstappen est devenu champion du monde de Formule 1 avec Red Bull. La saison dernière a été historique de part la domination totale du Néerlandais sur le championnat, remportant dix-neuf Grands Prix sur vingt-deux. Pour en arriver là, son mode de vie doit ressembler à celui d'un ascète...

«Je déteste aller à la salle de sport»

Le quotidien des pilotes de Formule 1 est réglé comme du papier à musique. Celui de Max Verstappen l'est d'autant plus qu'il est devenu, à 27 ans, trois fois champion du monde. Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , le pilote de Red Bull s'est livré son quotidien : « Je sais que je dois le faire comme tout le monde, mais je déteste aller à la salle de sport, alors je fais tout à la maison et j’essaie de rendre les choses un peu plus amusantes. Nous n’avons pas besoin de beaucoup de poids musculaires, en F1. La plupart des matins, je me réveille, je marche jusqu’au balcon et je fais tout ce que j’ai à faire. Il ne s’agit pas de faire de la musculation, car nous sommes soumis à des restrictions de poids et nous ne pouvons donc pas développer beaucoup de masse musculaire. Je dois trouver un juste milieu entre beaucoup de cardio et un peu d’haltérophilie, mais pour moi, il s’agit surtout de faire plus de répétitions des mêmes exercices . »

«Si je joue un match de football pendant 90 minutes, je suis complètement détruit»

« Chacun est juste en forme en fonction de son propre sport. Par exemple, si je joue un match de football pendant 90 minutes, je suis complètement détruit parce que c’est un sport différent en termes de besoins - et mes muscles ne sont pas habitués à cela, poursuit Verstappen. Si un joueur de football participait à une course de F1, il serait lui aussi complètement détruit. C’est juste la façon dont vous entraînez votre corps pour ce dont vous avez besoin. »

«J’aime bien boire un verre ici et là aussi quand c’est possible»