F1 : Le salaire d'Hamilton chez Ferrari est annoncé, c'est le jackpot

La Formule 1 est encore sous le choc de l'annonce du transfert de Lewis Hamilton vers Ferrari. A partir de 2025, le septuple champion du monde rejoindra la Scuderia aux côtés de Charles Leclerc. Ce vendredi, la presse italienne en dit plus sur ce mouvement et dévoile le salaire du pilote, qui est bien supérieur à celui de son coéquipier.

Lewis Hamilton ne terminera pas sa carrière chez Mercedes. Le septuple champion du monde de Formule 1 va disputer cette saison avec son écurie, qu'il a rejoint en 2013, avant de rejoindre Ferrari. Ce jeudi, les médias se sont agités et ont dévoilé cette information qui a provoqué une énorme déflagration dans le paddock. Au point de pousser Toto Wolff a organisé, en urgence, une conférence de presse pour évoquer le départ d'Hamilton à la Scuderia.

F1 : Lewis Hamilton va faire comme Michael Schumacher, il annonce du lourd https://t.co/Hsd7LgRtyv pic.twitter.com/KsQGjvugOs — le10sport (@le10sport) February 2, 2024

« Chaque pilote rêve de cette combinaison rouge »

« Chaque pilote rêve de cette combinaison et de cette voiture rouge. On a discuté plusieurs fois du fait que ce serait excitant pour lui de le faire un jour. On était toujours arrivés à la conclusion que rester chez Mercedes était le meilleur choix mais je n'ai jamais ignoré la possibilité d'un changement pour Ferrari ou une autre équipe. C'est comme ça. Le fait en lui-même ne m'a pas surpris, le timing un peu plus mais je comprends pourquoi il l'a fait et je pense qu'il cherchait à protéger les intérêts de l'équipe (Mercedes) pour la suite » a déclaré le patron de l'écurie Mercedes ce vendredi pour justifier le départ d'Hamilton.

Hamilton va doubler Leclerc