F1 : Hamilton se lâche en privé et justifie son départ de Mercedes

Patron de l'écurie Mercedes, Toto Wolff est revenu sur le départ annoncé de Lewis Hamilton chez Ferrari à partir de l'année 2025. Ce jeudi, le pilote britannique a longuement discuté avec son patron pour expliquer cette décision. Après plus de dix ans chez les Flèches d'Argent, le septuple champion du monde semblait avoir besoin d'un nouveau défi.

Personne ne semblait y croire. Pourtant les communiqués de Mercedes et de Ferrari étaient clairs. A partir de la saison 2025, Lewis Hamilton serait habillé de rouge. Le septuple champion du monde de Formule 1 va quitter Mercedes après douze ans de bons et de loyaux services pour rejoindre la Scuderia. Au cours d'une discussion avec son patron Toto Wolff, Lewis Hamilton a justifié son départ.

« Il a besoin d'un nouveau challenge »

« O n a pris le café à Oxford chez moi, il m'a transmis sa décision et on a discuté une bonne heure au total, a narré Wolff. La façon dont il me l'a présenté peut se comprendre : qu'il a besoin d'un nouveau challenge, d'un nouvel environnement et que c'était sans doute la dernière possibilité de faire quelque chose d'autre. Ça fait douze saisons qu'il est chez nous (il est arrivé en 2013). Je ne sais pas si un autre pilote a passé autant de temps dans une équipe. En signant à court terme, on savait qu'il y aurait une opportunité pour nous, de garder une option ouverte fin 2024 (où beaucoup de pilotes étaient en fin de contrat), comme pour lui. » a confié le dirigeant de l'écurie Mercedes au cours d'une conférence de presse. Selon lui, Hamilton n'a pas pu refuser la proposition transmise par Ferrari, dont le nom est évidemment associé à la légende de la Formule 1.

« Chaque pilote rêve de cette combinaison et de cette voiture rouge »