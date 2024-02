F1 : Hamilton chez Ferrari, Schumacher va en profiter !

La rédaction

Alors que la paddock a pris feu en F1 ce jeudi avec l'annonce de l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025, la silly season s'annonce bouillante. Des baquets importants vont se libérer et susciter des convoitises dans les prochaines semaines. Et Mick Schumacher en a bien conscience. Il en profite ainsi pour rappeler qu'il est disponible en 2025 pour un retour en Formule 1.

C'est la bombe de la décennie en Formule 1. L'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025 se confirme ce qui devrait engendrer un sacré mouvement sur la grille. Le Britannique va déjà libérer son baquet chez Mercedes, qui sera évidemment très convoité. Notamment par un certain Mick Schumacher. Très proche de Toto Wolff et donc de Mercedes, le fils du septuple champion du monde se verrait bien revenir en F1 alors qu'il est pour le moment engagé avec Alpine en Endurance. Et il ne manque pas de le faire savoir.

Schumacher prépare son retour

« Le fait que le marché des pilotes soit déjà très actif et qu’il continue de croître dans les mois à venir pourrait jouer en ma faveur. Beaucoup de choses vont se passer dans ce domaine. Et il n’y aura pas seulement des changements dans les cockpits, mais un ou deux pilotes pourraient également mettre un terme à leur carrière. Il n’y a actuellement aucun méga talent émergeant des catégories juniors. Même s’il est clair que je n’obtiendrai rien gratuitement. C’est moi qui dois livrer », lance-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant de rappeler qu'il a le niveau pour être en F1.

«Je suis assez bon»