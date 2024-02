F1 : Hamilton file chez Ferrari, le boss de Mercedes lâche une confidence

Jean de Teyssière

Le monde de la Formule 1 a bien été secoué ces derniers jours avec l'annonce du départ de Lewis Hamilton pour Ferrari. Le légendaire pilote de Mercedes va rejoindre l'écurie italienne en 2025 et va surtout laisser un grand vide au sein de Mercedes, habituée à travailler avec le pilote britannique. Toto Wolff, le directeur de Red Bull rend hommage à son pilote et reste confiant en l'avenir.

L'année 2024 va être spéciale en Formule 1, car de nombreux pilotes risquent de changer de baquet. L'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari oblige Carlos Sainz d'aller voir ailleurs ce qui pourrait créer un jeu de chaises musicales dans le paddock. Mais surtout, la perte du septuple champion du monde risque d'être difficile à encaisser pour Mercedes.

«C’est quelque chose qui restera dans les livres d’histoire»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Toto Wolff, le directeur de Mercedes, réagi à l'annonce du départ de Lewis Hamilton : « En fin de compte, c’est le pilote qui a le plus gagné avec nous, et nous avons vécu une période et un voyage sensationnels ensemble, et c’est quelque chose qui restera dans les livres d’histoire et aussi dans les livres d’histoire de Mercedes. Mais nous sommes l’équipe de F1 de Mercedes. Nous sommes la meilleure marque de voitures au monde, une équipe qui a un héritage et nous voulons terminer sa carrière en beauté. Mais je peux vous promettre que nous allons construire une autre phase de succès ; plus de victoires, plus de championnats du monde dans les années à venir, et nous nous souviendrons de cette très, très bonne période avec Lewis dans l’écurie Mercedes. »

«Nous donnerons tout ce que nous avons pour gagner le championnat»