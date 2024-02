F1 : Ces projets qui vont faire craquer Alonso

Arnaud De Kanel

Alors que le paddock vient de vivre un énorme séisme avec l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari prévue pour 2025, l'avenir de plusieurs pilotes demeure également incertain. C'est notamment le cas de Fernando Alonso puisque quatre facteurs peuvent tout changer : l'association Aston Martin - Honda, la nouvelle réglementation, le GP d'Espagne délocalisé à Madrid en 2026 ainsi que l'intérêt de Mercedes pour pallier au départ d'Hamilton.

Le jeu des chaises musicales peut commencer en Formule 1. Avec l'annonce de l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025, Carlos Sainz a officialisé son départ de La Scuderia sans pour autant donner l'identité de sa prochaine écurie. Une place reste donc vacante chez Mercedes pour 2025 et elle pourrait être proposée à Fernando Alonso. Le vétéran du paddock risque d'ailleurs d'être très tourmenté car quatre projets peuvent faire basculer son futur.

Aston Martin-Honda, nouvelle réglementation, du tout au rien

A l'aube de sa deuxième saison avec Aston Martin, Fernando Alonso nage en plein bonheur avec la formation britannique. Mais en 2026, l'idylle pourrait virer au cauchemar puisque Honda deviendra motoriste d'Aston Martin, et ce n'est pas sans rappeler des mauvais souvenirs à l'Espagnol. Lors de son passage chez McLaren, il avait vécu un calvaire avec la marque japonaise et le partenariat avait viré au fiasco. Cela pourrait donc grandement influer sur sa décision de poursuivre ou non chez Aston Martin en 2026. Autre facteur important qui peut tout faire basculer, la nouvelle réglementation. Les écuries vont devoir repartir de zéro et Aston Martin n'est pas à l'abri d'un gros raté. 2026 sera donc le grand saut dans l'inconnu pour Alonso, s'il est encore là.

L'option Mercedes, objectif Madrid 2026 ?

Tout pourrait changer assez rapidement pour Fernando Alonso. Avec le départ de Lewis Hamilton, il représente une alternative sérieuse pour Mercedes qui piste également Carlos Sainz, Esteban Ocon et Alex Albon. Mais si la porte se ferme et qu'il décide de prendre le risque de poursuivre avec Aston Martin plutôt que de prendre sa retraite, son choix pourrait être motivé par le grand retour de la Formule 1 à Madrid, en 2026. Ces quatre gros projets vont le faire cogiter.