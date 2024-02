F1 : Il lance un défi à Alonso

Arnaud De Kanel

La Formule 1 va faire son retour à Madrid ! En 2026, le Grand Prix d'Espagne ne se disputera pas à Barcelone mais bien dans la capitale espagnole, une ville à laquelle Fernando Alonso est très attaché. Mais le double champion du monde aura 45 ans et il pourrait partir à la retraite d'ici là. Stefano Domenicali le met donc au défi de continuer au moins jusqu'à Madrid.

La longévité de Fernando Alonso est un modèle du genre. Le pilote espagnol va entamer sa 21ème saison en 2024 et il continuera tant qu'il se sent bien. Mais à son âge, tout peut aller vite. En 2026, le Grand Prix d'Espagne fera son retour à Madrid mais la présence d'Alonso n'est pas garantie puisqu'il soufflera ses 45 bougies. Le PDG de la F1 voit en cette échéance un nouvel objectif que pourrait se fixer le pilote Aston Martin et aimerait bien le voir sur la grille ce jour-là.

«Cela pourrait être un défi pour Fernando de prolonger jusqu’à la course en 2026»

Stefano Domenicali met donc au défi Fernando Alonso pour le retour de la Formule 1 à Madrid en 2026. « Cela pourrait être un défi pour Fernando de prolonger sa carrière jusqu’à la course en 2026, quand il aura 45 ans. Pouvez-vous imaginer Fernando gagner à Madrid ? Je ne peux que penser que cela peut arriver ici. Mais cela va dépendre de ses choix. Il est toujours en forme et si le projet Aston Martin continue à progresser, qui sait ? », a-t-il confié dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Fernando Alonso avait évoqué une potentielle participation au GP de Madrid l'année passée.

«Si je ne suis pas là, je regarderai à la télévision»