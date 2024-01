F1 : Une surprise réservée par Fernando Alonso pour son avenir ?

Benjamin Labrousse

Pour sa première saison avec Aston Martin, Fernando Alonso s’est particulièrement distingué, revenant régulièrement parmi les meilleurs pilotes du circuit en première partie de championnat du monde. A 42 ans, l’Espagnol pourrait même envisager de piloter jusqu’en 2026 pour l’inauguration du Grand Prix d’Espagne à Madrid à en croire Damon Hill.

Fernando Alonso continue de repousser ses limites. A la recherche d’une 33ème victoire en carrière, l’Espagnol n’est pas passé loin en 2023. Pour sa première saison chez Aston Martin, Alonso a impressionné avec à la clé, 8 podiums et une 4ème place finale au championnat du monde. Toujours performant à 42 ans, le double champion du monde ne veut pas entendre parler de retraite. Et pour la légende Damon Hill, il ne serait pas exclu de voir l’Asturien encore présent en 2026, date à laquelle le Grand Prix d’Espagne sera délocalisé à Madrid (au lieu de Barcelone).

« Vous ne devriez jamais l’écarter avec Fernando »

« Honnêtement, je serais étonné qu’il soit toujours là à ce moment-là, mais vous ne devriez jamais l’écarter avec Fernando » , a ainsi déclaré Damon Hill dans des propos rapportés par l’Auto Journal . « Et, personnellement, j’ai envie d’être étonné ! Il y a beaucoup de bonne volonté de la part de Fernando, de la motivation. Il a toujours été à la hauteur et c’est un pilote tellement avisé de ce qui se passe dans ce sport. Il est amusant à écouter, ses commentaires sont hilarants et il a toujours une longueur d’avance quand il s’agit de politique » .

« Ce n’est pas quelqu’un à prendre à la légère »