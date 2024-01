F1 : Une star débarque chez Alpine, elle s’explique

Arnaud De Kanel

Comme Patrick Mahomes, Travis Kelce, Juan Mata, Trent Alexander-Arnold et Anthony Joshua, Rory McIlroy a investi dans l'écurie Alpine. Le numéro deux mondial de golf, superstar du circuit, est entré au capital par l'intermédiaire d'Otro Capital, estimant qu'il ne pouvait pas passer à côté de cette opportunité.

Alpine a accueilli de nouvelles têtes. Des grands noms du sport tels que Patrick Mahomes, Travis Kelce, Juan Mata, Trent Alexander-Arnold et Anthony Joshua ont acquis 24% du capital de l'écurie tricolore dans le but de faire fructifier leur argent, mais surtout de redorer le blason de l'écurie. Un projet assez fou auquel s'est joint le golfeur Rory McIlroy qui a justifié sa décision.

Formule 1 : L’immense promesse de Ferrari à Charles Leclerc https://t.co/op7j8iU5OZ pic.twitter.com/1y67zkFsec — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

«Il fallait le faire»

« Je pense que c’est une opportunité formidable. Tout d’abord, j’ai toujours été un grand fan de F1. Il y a eu pas mal de liens entre l’Irlande du Nord et l’Irlande, depuis Eddie Jordan et Eddie Irvine, et c’est quelque chose que j’ai toujours suivi. Je pense que lorsque cette opportunité s’est présentée… je n’y avais pas pensé auparavant - investir dans une équipe de F1 ou toute autre équipe sportive d’ailleurs - mais je pense qu’avec la popularité de la F1, son essor, en particulier aux États-Unis, il fallait le faire. J’ai investi dans quelques projets, mais j’ai l’impression que celui-ci a plus d’histoire derrière lui », a déclaré la star du golf à la FOM . Son objectif principal est de faire progresser Alpine.

«J’y ai vu une belle opportunité de m’impliquer»