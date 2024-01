F1 : «Naïfs», il détruit Alpine

Arnaud De Kanel

Depuis qu'Alpine l'a démis de ses fonctions, Otmar Szafnauer règle ses comptes avec ses anciens employeurs. L'ex-directeur de l'écurie estime qu'on ne lui a pas assez laissé de temps et que les dirigeants d'Alpine visaient certainement trop haut par rapport à ce qui était réalisable.

Otmar Szafnauer n'a toujours pas digéré son licenciement d'Alpine. L'homme de 59 ans a souvent pointé du doigt Laurent Rossi et il s'en est cette fois-ci pris à ses anciens dirigeants. Szafnauer n'a pas été très tendre avec eux, les qualifiant de «naïfs».



«Les cadres supérieurs d’Alpine voulaient réussir beaucoup plus vite que ce qui était possible»

« Je suis surtout déçu que nous ayons eu des délais différents pour réussir. On m’a donné 100 courses, ce qui me semblait suffisant, car à raison de 25 courses par saison, 100 courses représentent environ quatre saisons. À raison de 20 courses par saison, c’est cinq ans. J’ai participé à 38 courses, puis on m’a annoncé que nous ne progressions pas assez vite et qu’ils voulaient changer les choses. Je sais ce que signifie changer la culture et les performances d’une équipe de Formule 1. Cela prend du temps. Je ne suis pas le seul à le dire. Beaucoup d’autres ont également dit que nous allions dans la bonne direction. Il y a eu beaucoup d’éloges en interne et les gens ont dit ’c’est génial, nous aimons votre style de management, ce que vous faites’. Je pense que nous allions dans la bonne direction. Ce qui n’a pas fonctionné, c’est le fait que les cadres supérieurs d’Alpine voulaient réussir beaucoup plus vite que ce qui était possible », a déploré l'ancien directeur d'Alpine dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant de poursuivre.

«Croire que l’on peut y arriver en un ou deux ans est naïf»