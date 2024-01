F1 : Stupeur chez Red Bull, Verstappen «rêve» de rejoindre Alonso

Pierrick Levallet

Sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière en 2021, Max Verstappen domine la F1 depuis. Mais le Néerlandais aimerait bien explorer d'autres disciplines du sport automobile et voudrait notamment participer un jour aux 24 Heures du Mans. Et pour cela, il souhaiterait bien s'associer à Fernando Alonso.

Triple champion du monde de F1, Max Verstappen est annoncé comme le grand favori pour la saison 2024. Le Néerlandais domine la grille d'une main de maître. Personne ne semble être en mesure de le battre, comme le prouvent ses 19 victoires en 22 Grands Prix l'année passée. Mais comme d’autres avant lui, le pilote de 26 ans espère découvrir d’autres disciplines dans le sport automobile. Dans cette optique, Max Verstappen voudrait participer aux 24 Heures du Mans au moins une fois dans sa vie. Et pour cela, il aimerait bien être accompagné d’un certain Fernando Alonso, déjà double vainqueur de la course (2018 et 2019).

«Ce serait vraiment cool»

« J’aimerais vraiment faire Le Mans. J’y suis déjà allé lorsque mon père courrait, l’ambiance est incroyable. C’est l’endurance, il y a beaucoup de gens, vous pilotez la nuit, au lever du soleil, je pense que c’est vraiment cool. Mon équipe de rêve ? J’en ai parlé à Fernando [Alonso]. Il a dit qu’il voudrait seulement recommencer avec moi. Ce serait vraiment cool » a confié Max Verstappen dans des propos rapportés par F1 Only .

«Je dois jeter un œil à tout ça !»