F1 : Verstappen écrase tout et dévoile ses secrets

Jean de Teyssière

En 2021, 2022 et 2023, Max Verstappen est devenu champion du monde de Formule 1 avec Red Bull. À chaque fois, le pilote néerlandais a gagné différemment : lors du dernier tour de la dernière course en 2021, en 2022 à quatre courses de la fin et en 2023 alors qu'il restait cinq Grands Prix à disputer. Pour Verstappen, le titre qu'il a préféré gagner est celui de 2023.

La Formule 1 a livré très tôt son verdict en 2023. Dès le Grand Prix du Qatar, Max Verstappen est devenu champion du monde pour la troisième fois consécutive, avec le record de points de 575. Par rapport à 2021 et 2022, ce troisième titre a été remporté assez facilement, avec notamment 19 Grands Prix sur 22 gagnés. De quoi faire de ce titre son préféré ?

«Si on reprend mon premier titre, en 2021, les gens parlent toujours de la dernière course»

Max Verstappen a été interrogé sur ses trois titres de champions du monde. Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , le pilote Red Bull détaille ses trois succès : « Si on reprend mon premier titre, en 2021, les gens parlent toujours de la dernière course, mais je pense qu’un championnat se gagne sur toute la saison, n’est-ce pas ? Pareil en 2022. Un petit contretemps au Japon, à la fin, il a fallu quelques minutes pour savoir si on était champion ou pas. Mais pour moi, ce genre de choses, ça n’a pas vraiment d’importance même si les gens aiment toujours rapporter les petits trucs qui ne vont pas. J’analyse mes performances course après course et pas seulement la course ; comment j’ai géré mes réglages, mes choix, mes tours rapides, les qualifications et même ce que j’ai fait en dehors de la piste. »

«Je pense que cette année est, en termes de performances, la meilleure»