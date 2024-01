F1 : Un pilote doit battre Verstappen, la folle annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une seconde partie de saison très impressionnante au volant d'une McLaren totalement refaite, Lando Norris s'impose comme l'un des rivaux de Max Verstappen dans le futur. Dès 2024 ? Selon Andrea Stella, directeur de l'écurie britannique, c'est en tout cas l'ambition que doit avoir son pilote.

Après une première partie de saison totalement ratée au volant d'une voiture mal née, McLaren a redressé la barre de façon spectaculaire en changeant totalement sa monoplace. Résultat, l'écurie britannique est passée instantanément du fond de grille à deuxième force du plateau derrière Red Bull. Un retour au premier plan qui a permis à Lando Norris de briller et de confirmer tout son talent. A tel point qu'Andrea Stella estime que le pilote britannique doit être en mesure de rivaliser prochainement avec Max Verstappen.

F1 : Max Verstappen imite Lewis Hamilton https://t.co/IEiI37U9qD pic.twitter.com/xMhyfolqHq — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

McLaren met la pression sur Norris

« Certainement, ce fut une bonne saison 2023 pour Lando. Si nous regardons les chiffres après nos évolutions, à partir de l’Autriche, Lando est le deuxième meilleur scoreur derrière Max, donc cela reflète la qualité du pilotage, la performance dont il est capable en tant que pilote de Formule 1, ce qui le place au sommet. En même temps, des opportunités se présentent qui ne sont pas saisies. Nous avons eu des contacts avec certains murs, comme celui des qualifications en Arabie Saoudite, qui sont vraiment sortis de nulle part. Je ne pense pas qu’il y ait un seul élément qu’il faille identifier et attaquer. Lorsque vous avez affaire à des champions, lorsqu’il s’agit d’atteindre un niveau aussi élevé dans le sport professionnel, vous devez examiner les opportunités de manière très globale », assure le directeur de McLaren F1 dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant de poursuivre.

«C’est certainement quelque chose que nous avons en tête»