F1 - Alpine : Ocon, la confidence inquiétante

A quelques semaines du début de la saison 2024 de F1, les écuries s'activent en coulisses et tentent de garder le secret sur les premiers retours en interne. Néanmoins, Esteban Ocon aurait confié en privé son inquiétude concernant la prochaine monoplace d'Alpine. Le pilote français s'inquiéterait de récupérer une voiture «un peu lente».

Les ambitions d'Alpine sont très loin d'avoir été atteintes. L'écurie française ambitionnait de concurrencer les tops teams lors du lancement de son projet en 2021. Mais force est de constater que c'est loin d'être le cas. Après une saison 2022 décevante, Alpine a fait pire en 2023 terminant seulement sixième du classement des constructeurs avec 120 points, loin derrière le top 5 puisqu'Aston Martin, cinquième force du plateau, a inscrit 280 points. Pierre Gasly et Esteban Ocon, qui terminent la saison 2023 au coude-à-coude avec respectivement 62 et 58 points, n'ont pas eu l'occasion de se distinguer. Et visiblement, 2024 ne s'annonce guère brillante.

«Esteban m’a dit avant Noël que la voiture 2024 était un peu lente»

En effet, Esteban Ocon ne serait pas très optimiste. Le commentateur de Sky Sports David Croft révèle que « Esteban m’a dit avant Noël que la voiture 2024 était un peu lente ». Une confidence inquiétante quant aux ambitions d'Alpine en 2024. Récemment interrogé sur la possibilité de voir Alpine être la surprise de la saison prochaine, comme Aston Martin en 2023, Esteban Ocon ne préférait pas prendre position. « Je ne sais pas si c’est réaliste et, pour être honnête, je m’en fiche, mais c’est ce que nous devons rechercher. C’est ce que nous devons viser. Nous n’allons pas commencer la nouvelle année en pensant autrement. Parce que sinon nous ne serions jamais gagnants », confiait le pilote français dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com .

