F1 : Le boss de McLaren jalouse Verstappen et Red Bull

La rédaction

Irrésistibles la saison dernière, Red Bull et Max Verstappen n'ont laissé aucune chance à la concurrence, s'offrant 21 des 22 Grands Prix. Et force est de constater que cette outrageuse domination a de quoi frustrer leurs rivaux. À commencer par le patron de McLaren, Andrea Stella, qui n'a pas manqué de souligner l'excellent travail réalisé par l'écurie autrichienne ces dernières saisons.

Comme attendu, le suspense n'a pas été à son paroxysme la saison dernière. Encore et toujours portée par un remarquable Max Verstappen, sacré champion du monde pour la troisième fois de rang, l'écurie Red Bull n'a laissé quasiment aucunes miettes à ses rivaux, remportant 21 des 22 GP. Quatrième du dernier championnat du monde des constructeurs, l'écurie McLaren, comme presque toutes les autres, n'a jamais réellement été en mesure d'inquiéter Red Bull. Andrea Stella, patron de McLaren, n'a pu que s'incliner devant les énormes travaux réalisés par l'écurie autrichienne.

F1 : Red Bull leur prédit l'enfer, Verstappen va exulter ! https://t.co/JPdD7q1RyL pic.twitter.com/2kGC7hGkAr — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

«Il faut se dire que la combinaison Verstappen et Red Bull est plus rapide que nous»

« Même un pilote exceptionnel comme Verstappen ne peut actuellement faire que ce que la voiture lui permet de faire. Il faut se dire que la combinaison Verstappen et Red Bull est plus rapide que nous. Nous devons les battre. Red Bull est assez bonne pour rendre ces résultats possibles. Ce que nous avons vu dans la plupart des cas avec Lando (Norris) et parfois avec Oscar (Piastri) était extraordinaire. Surtout en qualifications. Mais il est impossible que notre voiture, quel que soit le pilote présent dans le cockpit, ait été aussi rapide que la Red Bull dans la deuxième partie des relais. Max ne pourrait donc pas gagner avec notre F1 car la Red Bull gérait mieux ses pneus » , a-t-il déclaré dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Verstappen montre ce que cette Red Bull peut faire lorsqu’elle est pilotée à la perfection»