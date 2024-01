F1 : Red Bull lâche une confidence sur Verstappen

Jean de Teyssière

Arrivé chez Red Bull en 2016, Max Verstappen a très vite grimper les échelons pour devenir, à 26 ans, l'un des plus grands pilotes de l'histoire. Déjà triple champion du monde de Formule 1, le Néerlandais fait preuve d'une facilité déconcertante sur les pistes du monde entier. Chez Red Bull, on est très fier de compter ce pilote parmi eux et Franz Tost, qui est le premier à lui avoir fait confiance chez Toro Rosso, explique pourquoi il est si fort.

Max Verstappen a été intouchable en 2023. Le pilote Red Bull a remporté le nombre record de 19 Grands Prix sur 22 et a tranquillement décroché son troisième titre de champion du monde de Formule 1 de suite. L'un de ceux qui connaît le mieux le Néerlandais raconte pourquoi Verstappen est aussi fort.

«Sa principale force est sa capacité à sentir l’adhérence de la piste et sa vitesse pure»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Franz Tost, directeur d'AlphaTauri, explique les forces de Max Verstappen : « Sa principale force est sa capacité à sentir l’adhérence de la piste, et sa vitesse pure. Et je pense que cela a tout à voir avec son excellente formation. Jos a enseigné à Max tout ce dont il avait besoin quand il était jeune, il a fait un travail fantastique. Je ne sais pas si Max aurait atteint le même niveau sans Jos. Oui, il aurait probablement fini en Formule 1. Mais serait-il aussi rapide et performant qu’il l’est aujourd’hui ? J’en doute. Après tout, le processus d’apprentissage est si important pour un pilote dès son plus jeune âge. Tout ce que vous apprenez entre sept et douze ans est très important dans ce sport. Cela permet de s’habituer à tout, cela vient naturellement et on n’a pas besoin d’y penser. Jos a élevé Max à un très haut niveau. »

«En course, il sait exactement ce que font les autres, il y a très peu de pilotes qui ont ce don»