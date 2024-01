F1 : Mercedes écrase tout, Red Bull dénonce un problème avec Verstappen

Benjamin Labrousse

Depuis 3 ans maintenant, Max Verstappen règne sur la Formule 1. Le Néerlandais semble imposer une cadence insoutenable à ses concurrents, même si cela n’a pas toujours été le cas. Directeur technique de Red Bull, Pierre Waché a raconté comment le triple champion du monde avait été problématique au sein de l’écurie autrichienne en 2020.

Une comète. En 2023, Max Verstappen a explosé la concurrence, et a une fois de plus affirmé son hégémonie sur les autres pilotes. Depuis 2021 et son premier titre mondial arraché à Lewis Hamilton, le Néerlandais ne semble pas près de laisser filer sa couronne. Car comme Verstappen, Red Bull prend un malin plaisir à renverser ses adversaires, et ne compte clairement pas laisser filer cette supériorité apparente. Mais de 2014 à 2020, l’écurie autrichienne a, comme toutes les autres, été dominé par Mercedes.

F1 : Verstappen vaut 1 milliard, Red Bull se frotte les mains https://t.co/oshlTJ8RNr pic.twitter.com/rjeDe2RIF4 — le10sport (@le10sport) January 10, 2024

« Il est clair que nous sommes allés dans la mauvaise direction »

Directeur technique de Red Bull, Pierre Waché a d’ailleurs évoqué la saison 2020, correspondant à la dernière année de règne de Lewis Hamilton. « Nous avons commencé l’année 2020 non loin de Mercedes, puis nous avons connu une baisse massive au milieu de la saison avant de remonter. Il est clair que nous sommes allés dans la mauvaise direction et que nous nous sommes repris » , a déclaré ce dernier dans des propos relayés par Next-gen Auto .

« En 2020, le talent de Max a contribué au problème »