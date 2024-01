F1 : Verstappen vaut 1 milliard, Red Bull se frotte les mains

Jean de Teyssière

Max Verstappen est devenu en l'espace de quelques années, l'un des pilotes les plus forts de l'histoire. Après être devenu triple champion du monde de Formule 1 en 2023, le Néerlandais a également remporté 53 courses depuis le début de sa carrière, faisant de lui le troisième pilote de l'histoire à avoir autant de succès. Tout ça permettrait au pilote de Red Bull de devenir le seul pilote de l'histoire à valoir 1 milliard d'euros.

Plus le temps avance, plus les sports génèrent de l'argent. Max Verstappen est le premier pilote des années 2020 à être aussi performant, ce qui induit que de nombreux sponsors veulent l'avoir. Les revenus suivent donc et le pilote néerlandais pourrait encore battre un record.

«Max Verstappen peut devenir le premier pilote de Formule 1 valant 1Md€»

Pour Mark Gallagher, l'expert en affaires de la F1, Max Verstappen pourrait vite dépasser le milliard d'euros de valeur, comme il l'explique dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Max Verstappen peut devenir le premier pilote de Formule 1 valant un milliard d’euros. La raison pour laquelle je dis cela est parce que vous n’avez vraiment pas besoin de rester assis très longtemps devant une calculatrice pour comprendre cela. Il est en Formule 1 depuis l’âge de 17 ans, et même si vous tracez une sorte de trajectoire relativement modeste en termes de salaire, il se situe déjà dans les neuf chiffres - des centaines de millions d’euros de revenus au cours de sa carrière jusqu’à présent. Il a encore potentiellement un très long chemin à parcourir. C’est l’une des choses intéressantes à propos de Max qui dit qu’il ne restera peut-être pas aussi longtemps, car il n’a certainement pas besoin de rester pour gagner beaucoup d’argent. Il a déjà gagné beaucoup d’argent, et il gagnera beaucoup d’argent jusqu’à la fin de son contrat Red Bull jusqu’en 2028. »

«Il a la tête sur les épaules pour faire fructifier ses gains»