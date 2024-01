F1 : Il quitte Ferrari pour aider Verstappen

Arnaud De Kanel

C’est un véritable coup dur pour Carlos Sainz. Après huit ans de collaboration, son entraîneur Rupert Manwaring a annoncé son départ de Ferrari. Ce dernier rejoint Red Bull où il s’occupera de Max Verstappen afin de remplacer Bradley Scanes avec qui le Néerlandais travaillait depuis 4 saisons.

Carlos Sainz a fait ses débuts en Formule 1 il y a de cela huit ans. Et depuis son arrivée dans la catégorie reine, Rupert Manwaring est son coach personnel, l'homme de l'ombre qui se cache derrière sa progression. La belle histoire touche néanmoins à sa fin puisque Manwaring quitte Ferrari pour rejoindre Red Bull. Il devient donc le nouveau coach de Max Verstappen qui s'est séparé de Bradley Scanes en fin de saison.



«Je souhaite tout le meilleur à Rupert»

Le pilote Ferrari a tenu à rendre hommage à Rupert Manwaring. « Huit années ne peuvent pas être résumées dans une seule vidéo, mais voici un aperçu de ce que cela signifie pour moi. 2023 était la dernière année de Rupert au service du 55 (son numéro de course, ndlr) et je ne saurais pas comment le remercier pour tout son travail et son soutien au cours de ces années. Non seulement nous nous sommes entraînés ensemble et nous sommes battus pour les mêmes objectifs, mais nous avons aussi eu beaucoup de plaisir. Je souhaite tout le meilleur à Rupert », a écrit Carlos Sainz sur ses réseaux sociaux la semaine passée. Le nouveau coach de Max Verstappen a répondu à son ancien protégé.

«C’est grâce à lui que je suis devenu un meilleur entraîneur»