F1 : Il balance tout sur son calvaire avec Verstappen

Pierrick Levallet

Avant Sergio Pérez, d'autres pilotes ont vécu un calvaire aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull. C'est notamment le cas d'Alex Albon, parti à la fin de l'année 2020. Le Thaïlandais, qui évolue désormais chez Williams, n'a d'ailleurs pas manqué de raconter son passage délicat en tant que coéquipier du Néerlandais.

Avant que Sergio Pérez ne débarque chez Red Bull, Max Verstappen était accompagné par Alex Albon au sein de l’écurie autrichienne. Déjà sous pavillon Red Bull puisqu’il évoluait chez Toro Rosso en 2019, le Thaïlandais a pris la place de Pierre Gasly et est devenu le coéquipier du Néerlandais. Tout ne s’est néanmoins pas passé comme prévu pour Alex Albon. Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de raconter son calvaire aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull.

«Tout ce que vous faites est critiqué»

« En vérité, pour moi en particulier, la plus grande chose à laquelle il fallait s’habituer était tout ce qui entourait mon rôle de pilote. Une fois que vous faites partie de cette équipe de haut niveau, les projecteurs sont braqués sur vous, bien plus que chez Toro Rosso. La première course à laquelle je suis allé, c’était en Belgique, et l’attention autour de cet échange [de baquet avec Gasly] était énorme, et chaque erreur, tout ce que vous faites est critiqué. C’est une place assez chaude » a d’abord expliqué l’actuel pilote de Williams dans des propos rapportés par F1 Only .

«Je n’avais plus d’énergie»