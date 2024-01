F1 : Le coéquipier de Leclerc veut du changement chez Ferrari

Jean de Teyssière

En 2023, il était presque impossible de battre Red Bull. L'écurie autrichienne, portée par un Max Verstappen intouchable, a remporté 21 Grands Prix sur 22. Seul Ferrari avait réussi à remporter une course, grâce à Carlos Sainz, à Singapour. Une belle réussite pour l'écurie italienne, même si Sainz l'avoue : il n'a absolument pas aimé la monoplace de Ferrari version 2023 et espère que celle de 2024 sera meilleure.

Après une saison 2022 plutôt réussie pour Ferrari, avec notamment plusieurs victoires de Charles Leclerc (3) et une de Carlos Sainz, la donne a totalement changé en 2023 avec une domination totale de Red Bull qui n'est pas passé loin du sans-faute. Carlos Sainz a réussi à remporter l'unique course que n'a pas réussi à gagner Red Bull. Ce qui n'a pas empêché les pilotes de ne pas apprécier la monoplace de Ferrari (SF-23).

«Honnêtement, la SF-23 m’a donné des maux de tête !»

Dans une interview accordée à AS , Carlos Sainz, le pilote Ferrari et coéquipier de Charles Leclerc avoue ne pas avoir apprécié la monoplace dans laquelle il a pris place en 2023 : « J’ai beaucoup entendu dire que la SF-23 était une voiture qui me convenait, que j’aimais… il n’y a rien de plus faux. Honnêtement, elle m’a donné des maux de tête ! Pas seulement à moi d’ailleurs, mais aussi à mon équipier et à l’équipe toute entière. Elle était très difficile à comprendre. »

«J’espère qu’en 2024, notre voiture sera plus polyvalente et plus facile à conduire»