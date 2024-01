F1 : Fernando Alonso s’en va et valide son choix

Jean de Teyssière

Le chapitre liant Fernando Alonso à Alpine n'aura pas duré longtemps. Présent seulement deux saisons chez Alpine, la mayonnaise n'a pas pris et le double champion du monde espagnol est ensuite arrivé chez Aston Martin. La première année d'Alonso a été impressionnante dans sa nouvelle écurie avec six podiums consécutifs. Et il l'avoue, Aston Martin a plus l'ambition de gagner qu'Alpine.

Fernando Alonso va fêter ses 43 ans cette année et reste motivé au volant d'une Formule 1. Le double champion du monde de Formule 1 va disputer sa deuxième saison avec Aston Martin, qu'il semble très heureux d'avoir choisi.

«L’équipe est très jeune, très motivée et prête à s’engager»

Fernando Alonso a évoqué l'état d'esprit qui règne chez Aston Martin depuis son arrivée, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « C’est une bonne association. Je pense que l’équipe est très jeune, très motivée et prête à s’engager dans le prochain chapitre du projet. Après l’arrivée de Lawrence dans l’équipe et le projet ambitieux, tout le monde est impliqué. Je suis heureux quand tout le monde se consacre à une seule mission, à la victoire et à la course. Je ne sais pas si c’est la meilleure ou non de ma carrière en termes de forme, et je me souviens de Ferrari, moi qui suis espagnol et eux qui sont italiens, c’était une très bonne expérience pour moi aussi. »

«Je pense que cette équipe se concentre sur la victoire pour les prochaines années»