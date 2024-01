F1 : Verstappen survole la concurrence, il dévoile son secret

La rédaction

Époustouflant la saison dernière au volant de sa Red Bull, Max Verstappen, qui s'est adjugé 19 des 22 Grands Prix, a été couronné champion du monde pour la troisième fois de rang. Pour le Néerlandais de 26 ans, tout pilote doit être en mesure de se mettre au diapason avec son véhicule pour connaître la clé du succès.

Encore une fois, Max Verstappen n'a pas laissé place au suspense. Impressionnant de maîtrise tout au long de la saison dernière, le pilote néerlandais de l'écurie Red Bull a été couronné champion du monde de Formule 1 pour la troisième année consécutive.

Verstappen a remporté 19 des 22 GP la saison dernière

Un sacre qui ne souffre d'aucune contestation possible. Et pour cause : la saison passée, le pilote de 26 ans s'est offert 19 des 22 Grands Prix. Pour atténuer ses peines, deux des trois courses qu'il a laissé filer ont été remporté par son coéquipier chez Red Bull, Sergio Perez (Arabie saoudite et Azerbaïdjan). L'autre a été glané par le pilote espagnol de l'écurie Ferrari, Carlos Sainz, lors du Grand Prix de Singapour le 17 septembre dernier.

« S’adapter à ce que vous donne l’équipe »