F1 : Red Bull lance un avertissement à Verstappen

Jean de Teyssière

La saison historique de Red Bull en 2023 pourra-t-elle se reproduire à nouveau en 2024 ? L'écurie autrichienne a remporté la quasi-totalité des courses, ne laissant échapper que le Grand Prix de Singapour, remporté par Carlos Sainz (Ferrari). Mais Christian Horner, le directeur de l'écurie, estime que Max Verstappen aura plus de mal à remporter des courses en 2026, date du nouveau moteur Ford de Red Bull et en 2024 puisqu'il s'attend à voir ses concurrents progresser.

L'année 2024 pourrait être aussi phare pour Red Bull, tout comme elle pourrait être plus équilibrée. En fin de saison, on a vu que les concurrents de Red Bull parvenaient à poser plus de problèmes même si à la fin, c'est toujours Max Verstappen qui gagnait. Mais la donne pourrait vite changer.

2026, Red Bull passe au moteur Ford

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Christian Horner, le directeur de Red Bull s'exprime sur le changement de moteur qui aura lieu en 2026, avec l'arrivée de Ford : « Il existe un mécanisme d’égalisation dans les règles, mais il y a toujours un délai de latence, généralement d’un an. Nous avons investi au Royaume-Uni avec nos partenaires, ainsi qu’avec Ford, pour avoir l’usine de moteurs sur le campus. Nous avons maintenant une usine, des installations de pointe et près de 500 personnes qui travaillent sur le moteur 2026. Mais partir de rien pour affronter Mercedes, Ferrari, Honda, Renault et Audi, nous l’attendons avec impatience, mais c’est une démarche audacieuse, même si nous pensons qu’elle sera payante à long terme. »

«Ferrari, Mercedes ou même Aston Martin seront nos concurrents en 2024»