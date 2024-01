F1 : Fiasco chez Alpine, Ocon promet du lourd

La rédaction

Sixième au classement des meilleurs constructeurs, l'écurie Alpine d'Esteban Ocon n'a pas réalisé la saison escompté. Malgré une saison frustrante sur le plan individuel, le Français ne manque pas d'ambition. Ce dernier est convaincu de sa réussite future en Formule 1, d'autant plus s'il conduit une nouvelle voiture.

Si la saison 2023 a de nouveau souri à Max Verstappen, couronné champion du monde pour la troisième fois de rang, ses concurrents sont loin de pouvoir en dire autant. À l'image de leur écurie notamment, Esteban Ocon et Pierre Gasly, qui ont respectivement glané 58 et 62 points, sortent d'une saison décevante.

Un seul podium pour Ocon la saison dernière

Bien qu'il soit parvenu à monter sur le podium lors du Grand Prix de Monaco la saison passée, Esteban Ocon n'a été que trop rarement en mesure de rivaliser avec le haut du tableau, faisant preuve de beaucoup trop d'inconstance au volant de son Alpine. Contrairement à certains pilotes de sa génération (Max Verstappen, Charles Leclerc), le Français, âgé de 27 ans, ne s'est plus imposé sur un Grand Prix depuis plus de deux ans. « C'est douloureux » a-t-il notamment indiqué au sujet de la réussite de ses concurrents, dans des propos rapportés par Motorsport .

«Un jour, j'aurai une voiture avec laquelle je pourrais me battre pour des titres et des victoires»