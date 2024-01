F1 : Max Verstappen réclame une révolution !

Pierrick Levallet

Alors que la saison était plutôt éprouvante pour les pilotes avec 22 Grands Prix, la F1 va augmenter la cadence en 2024. 24 courses sont prévues pour la saison prochaine, avec la Chine et Imola qui feront leur retour après avoir été annulés en 2023. Les voyages vont donc s’enchaîner pour les pilotes. Et Max Verstappen espère que la F1 changera ça à l’avenir.

Depuis quelques temps maintenant, le rythme effréné de la F1 pose problèmes aux différents acteurs de la discipline. Les pilotes sont notamment ceux qui en souffrent le plus, avec les multiples voyages qu’ils doivent faire à travers le monde et les décalages horaires qu’ils doivent gérer pour disputer les courses. En 2024, la saison devrait d’ailleurs compter deux Grands Prix de plus, avec la Chine et Imola qui feront leur retour après avoir été annulés en 2023, portant ainsi le total à 24 en 2024. Surtout, le calendrier n’est pas vraiment raccord avec les régions où se déroulent les étapes de la saison. La F1 va par exemple poser ses valises à Las Vegas aux Etats-Unis le 23 novembre pour ensuite se rendre à Lusail au Qatar le 1er décembre, une semaine plus tard. Max Verstappen avait d’ailleurs interpellé la F1 à ce sujet avant le Grand Prix d’Abu Dhabi, qui se tenait juste après celui de Las Vegas.

F1 : «Phénoménal», une légende hallucine avec Verstappen ! https://t.co/88q1IIxDiV pic.twitter.com/aiesf8smMM — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

«Je pense vraiment qu’à l’avenir, il faut éviter ça»

« C’est un peu difficile de comprendre dans quel fuseau horaire vous vous trouvez. Je pense que ce qui aide ici à Abu Dhabi, c’est que tout se passe un peu plus tard dans la journée, ce qui permet de passer une bonne nuit de sommeil et tout. Mais je pense vraiment qu’à l’avenir - bien sûr, pour l’année prochaine, ce n’est pas possible - il faut éviter ça. C’est un peu étrange que nous soyons à l’autre bout du monde avant d’arriver ici en moins d’une semaine. Surtout quand on parle de durabilité. Ce n’est probablement pas très durable, non seulement en termes d’émissions de CO2 mais aussi pour le corps humain » a ainsi expliqué le pilote de Red Bull il y a quelques semaines, dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Je ne pense pas que ce soit génial»