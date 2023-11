Verstappen et Leclerc taclent encore la F1

Jean de Teyssière

La fin de saison de Formule 1 approche à grands pas et l Grand Prix d'Abu Dhabi de ce dimanche sera le dernier de l'année. Ensuite, les pilotes pourront vivre un repos bien mérité jusqu'au retour de la Formule 1, le 2 mars prochain. Mais la fin 2024 devrait être éreintante avec trois courses consécutives à Las Vegas, au Qatar et Abu Dhabi. Une situation qui ne plaît pas du tout à Max Verstappen et Charles Leclerc.

Une fois encore, les pilotes de Formule 1 se sont opposés à un calendrier chargé, surtout en fin de saison. Pour le moment, ils n'ont pas été entendus et devront traverser la planète de part et d'autre et enchaîner trois semaines consécutives de courses à Las Vegas, au Qatar et Abu Dhabi. Une situation qui pourrait être intenable l'année dernière et pour laquelle les pilotes appellent à la raison.

«Ce n’est pas très durable en termes d’émissions de CO2 mais aussi pour le corps humain»

Max Verstappen s'est exprimé ce jeudi à Abu Dhabi, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com, sur la fin de saison prochaine qui risque d'être très fatigante : « C’est un peu difficile de comprendre dans quel fuseau horaire vous vous trouvez. Je pense que ce qui aide ici à Abu Dhabi, c’est que tout se passe un peu plus tard dans la journée, ce qui permet de passer une bonne nuit de sommeil et tout. Mais je pense vraiment qu’à l’avenir – bien sûr, pour l’année prochaine, ce n’est pas possible – il faut éviter ça. C’est un peu étrange que nous soyons à l’autre bout du monde avant d’arriver ici en moins d’une semaine. Surtout quand on parle de durabilité. Ce n’est probablement pas très durable, non seulement en termes d’émissions de CO2 mais aussi pour le corps humain. Finalement, nous y faisons toujours face, mais je ne pense pas que ce soit génial. Cela ne me dérange pas d’avoir un triplé quand il s’agit du Moyen-Orient. C’est juste le temps de vol depuis Las Vegas pour arriver ici. Et le décalage horaire. C’est probablement un peu trop, mais oui, l’année prochaine, nous ne pouvons pas changer cela, mais j’espère qu’à l’avenir, nous pourrons discuter et voir ce qui est possible et le mieux pour tout le monde. »

«Je pense qu’on pourrait repenser la manière dont on organise cette dernière partie de saison»