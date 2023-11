F1 : Hamilton interpelle Ferrari, Mercedes va halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Du haut de ses 38 ans, Lewis Hamilton n'a pas encore pris sa retraite mais ne devrait plus piloter d'autres monoplaces que celle de Mercedes. Dans sa carrière, le Britannique n'aura donc connu que deux écuries après ses débuts chez McLaren, et reconnaît que piloter une Ferrari ne l'aurait pas déplu, comme c'est le cas pour la plupart des pilotes.

En prolongeant chez Mercedes jusqu'en 2025, Lewis Hamilton ne devrait plus changer d'écurie d'ici la fin de sa carrière puisqu'il aura 40 ans à l'issue de son nouveau bail. Par conséquent, le septuple champion du monde vivra probablement une carrière en ayant que des écuries après ses débuts en 2007 chez McLaren propulsée à l'époque par un bloc Mercedes. Interrogé par La Gazzetta dello Sport au sujet d'un éventuel regret de ne jamais avoir piloté une Ferrari, Lewis Hamilton reconnaît que, comme tous pilotes de F1, il aurait rêvé se retrouver au volant d'une des monoplaces de la Scuderia .

Hamilton regrette de n'avoir jamais piloté une Ferrari

« Cela dépend de l'angle avec lequel tu regardes ça. J'ai eu une histoire incroyable avec Mercedes et, au final, cela a été ma vie. En regardant derrière, quelqu'un pourrait se dire : "Tu aurais voulu piloter avec une Ferrari ?". Et la réponse est : "Bien sûr". Chaque pilote souhaite, à un certain moment de sa carrière, piloter au moins une fois la Rossa. Cela arrive dans certains cas, et dans d'autres non. Je suis ici pour gagner des courses, je l'ai beaucoup fait avec Mercedes et j'en suis reconnaissant, cela se traduit dans la loyauté et dans les treize années que je vais faire avec eux. Personne, en F1, n'est jamais resté aussi longtemps dans une même équipe », lance le septuple champion du monde avant d'en rajouter une couche.

«Nous avons un bon rapport avec John Elkann»