F1 : Verstappen va encore écœurer Hamilton ?

Arnaud De Kanel

Ça y est, la saison de Formule 1 touche à sa fin ce week-end. Et comme lors des années précédentes, c'est à Abu Dhabi que va se courir la dernière course de l'année. En 2021, c'est sur ce même circuit que Max Verstappen avait conquis son premier titre, écœurant ainsi Lewis Hamilton.

Vingt-deuxième et dernière manche de la saison 2023 ce week-end à l'occasion du Grand Prix d'Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis. En 2021, le circuit de Yas Marina avait été le théâtre de l'une des batailles les plus mythiques de l'histoire de la Formule 1. En effet, après une saison à ne pas se lâcher d'une semelle, Lewis Hamilton et Max Verstappen s'étaient départagés lors de l'ultime course de la saison. Le Néerlandais avait pris le dessus dans le dernier tour, laissant le Britannique écœuré après ce scénario dingue. Grand favori ce week-end, Verstappen pourrait de nouveau dégouter Hamilton qui court toujours après sa première victoire depuis plus de deux ans.

Verstappen vise une 19ème victoire en 2023

Max Verstappen affole les compteurs cette saison. De nouveau vainqueur la semaine passée, à Las Vegas, le Néerlandais a signé sa 18ème victoire de la saison. Vainqueur des trois dernières éditions du Grand Prix d'Abu Dhabi, Verstappen fait bien entendu office de favori. Nul doute qu'il fera tout pour l'emporter, bien qu'il soit déjà assuré depuis longtemps de décrocher un troisième titre mondial.



Le week-end débutera vendredi avec les deux premières séances d'essais libres à suivre sur Canal+ Sport , de 10h30 à 11h30 puis de 14h00 à 15h00, avant la troisième et dernière samedi sur la même chaine à partir de 11h30. Les choses sérieuses débuteront à 15h00 avec les qualifications. Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 14h00 sur Canal+ . En course, les pilotes devront couvrir 306,298km, soit 58 tours de 5,281km et 16 virages sur le circuit de Yas Marina.

Le programme complet à Abu Dhabi