F1 : Alonso pousse un coup de gueule après Las Vegas

Pierrick Levallet

Si Max Verstappen s'est imposé à Las Vegas dimanche dernier, Fernando Alonso a eu plus de difficultés. Le pilote espagnol n'a pas su faire mieux qu'une neuvième place sur le circuit américain. D'ailleurs, le double champion du monde n'a pas hésité à donner son avis assez tranché sur le Grand Prix.

Dimanche dernier, la F1 posait ses valises à Las Vegas. Et pour la première édition depuis 1982, c’est Max Verstappen qui s’est imposé sur le circuit américain. Même s’il a déjà été sacré champion du monde cette saison, le Néerlandais continue de dominer la discipline. Pour Fernando Alonso en revanche, tout ne s’est pas vraiment passé comme prévu.

Fernando Alonso ne valide pas Las Vegas

Au volant de son Aston Martin, l’Espagnol n’a pas su faire mieux qu’une neuvième place à Las Vegas. Le double champion du monde, qui avait fait un début de saison prometteur, éprouve quelques difficultés depuis un certain temps. Et après sa nouvelle performance mitigée, Fernando Alonso n’a pas manqué de donner son avis tranché sur le Grand Prix de Las Vegas.

«Ces voitures ne sont pas faites pour Vegas»