F1 : Schumacher chez Alpine, il annonce du lourd

Comme attendu, Mick Schumacher a été retenu par Alpine dans son programme d'Endurance. Le pilote allemand fera partie des six représentants de l'écurie française engagés en WEC, la catégorie reine des Hypercars. Une annonce très attendue qu'a d'ailleurs commentée Bruno Famin, vice-président Motorsport Alpine.

Pilote de réserve chez Mercedes cette saison, Mick Schumacher n'a pas trouvé de baquet pour 2024. Toto Wolff a bien essayé de placer le pilote allemand chez Williams, mais l'écurie britannique a décidé de conserver son duo de pilotes. Par conséquent, il a fallu trouver une solution afin que le fils du septuple champion du monde de F1 ne reste pas sans volant une seconde année de suite. Mick Schumacher a ainsi rejoint le programme d'Endurance d'Alpine en compagnie des Français Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxivière, Charles Milesi et Paul-Loup Chatin, ainsi que Ferdinand Habsburg.

«Je suis sûr qu'il sera un véritable atout»

Bruno Famin, vice-président Motorsport Alpine , s'enflamme d'ailleurs pour Mick Schumacher : « Nous tenions à recruter des pilotes non seulement rapides et fiables, mais aussi disposant d'un véritable esprit d'équipe et d'une bonne intelligence de course. Mick fera ses premiers pas dans la discipline, mais son enthousiasme pour le projet et son envie de s'intégrer sont palpables. Je suis sûr qu'il sera un véritable atout ». De son côté, Philippe Sinault, le Team Principal, annonce aussi la couleur.

Alpine annonce la couleur