F1 : Verstappen pousse un coup de gueule, Red Bull valide

S’il y a reporté sa 18e course de la saison, Max Verstappen n’a pas trop apprécié le Grand Prix de Las Vegas et n’a pas hésité à le faire savoir à plusieurs reprises au cours du week-end. Des propos sur lesquels est revenu Christian Horner. Le patron de Red Bull a apprécié voir le Néerlandais exprimer honnêtement son opinion, sans langue de bois.

Max Verstappen continue de dominer cette saison de Formule 1. Déjà assuré de remporter son troisième titre de champion du monde consécutif, il s’est de nouveau imposé dimanche dernier à Las Vegas. Forcément satisfait de cette nouvelle victoire, Max Verstappen a malgré tout critiqué à plusieurs reprises ce Grand Prix, regrettant que l’aspect sportif soit laissé au second plan.

«Rafraîchissant qu'il soit prêt à s'exprimer et à donner honnêtement son opinion»

Une prise de position appréciée par Christian Horner. « Max a bien apprécié cette course parce que c'est ce qu'il aime et c'est pour cela qu'il est ici. Le fait qu'il ait gagné dans un costume d'Elvis Presley et qu'il ait chanté Viva Las Vegas pendant un tour d'honneur... Même s'il faut respecter le fait qu'il n'est pas très à l'aise avec ce genre de choses, il est assez rafraîchissant qu'il soit prêt à s'exprimer et à donner honnêtement son opinion », a déclaré le patron de Red Bull, dans des propos relayés par Motorsport.com .

«Des éléments qu'il a certainement appréciés»